'Nog even en de Waterfrontbaas is echt weg'

Deze krant meldde zaterdag dat de 33-jarige Göksel K., die wordt verweten de gemeente voor miljoenen euro's te hebben opgelicht, aan de Stieltjesstraat verblijft.



,,Ik snap er geen drol meer van'', zegt raadslid Dries Mosch van Leefbaar Rotterdam. ,,We dachten dat de gemeente niet wist waar die gasten uithingen. Ik verwacht een stevige uitleg van de wethouder. Nog even, en hij is naar Turkije vertrokken. Dan is hij echt onvindbaar.'' De buren van K. hadden de gemeente in mei getipt over zijn verblijfadres. Mosch vindt het 'vreemd' dat de raad daarover niet is geïnformeerd.



Contacten

Sinds de Waterfront-fraude aan het licht is gekomen, begin dit jaar, houdt K. zich schuil en vermijdt hij direct contact met de gemeente. Wel zijn er contacten geweest met 'deurwaarders en advocaten', aldus wethouders Adriaan Visser (D66) en Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam). De gemeente heeft niet de bevoegdheid om iemand op te pakken zoals justitie, die ook bezig is met een onderzoek.