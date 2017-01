Nog geen spoor van ontsnapte gevangene Rotterdam

Scoot­mo­biel­rij­der zorgt voor gaslek in zorgcomplex Oud-Beijerland

18 januari 25 zorgappartementen in een woonzorgcomplex in de Rembrandtstraat in Oud-Beijerland zijn vanmiddag ontruimd vanwege een gaslek. Het lek is ontstaan omdat oudere bewoner in een scootmobiel de gasleiding in het trappenhuis van het complex kapot had gereden.