Nog geen spoor van uit Rotterdam ontsnapte crimineel

Adahchour heeft een lang strafblad. Hij zat nu in de gevangenis omdat hij verdacht wordt van twee schietpartijen in december in Rotterdam. ,,Het is een boef die er alles aan doet om niet in de handen van politie te vallen", zegt een politiewoordvoerder. ,,Hij heeft een groot crimineel netwerk. Het is goed mogelijk dat hij met een vervalste pas de grens over is gegaan."



Als hij echt over de grens is gevlucht, wordt het voor de politie veel lastiger om hem nog aan te houden.



De Rotterdammer is ruim vijf jaar geleden veroordeeld voor ontvoering en mishandeling van de eigenaar van café De Toren in de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West in mei 2011. Het slachtoffer (64) was zó bang toen hij door Adahchour en zijn handlanger in de kofferbak van een auto werd gestopt dat hij probeerde een einde aan zijn leven te maken. De kroegbaas werd mishandeld en vrijgelaten.



Justitie heeft verder geprobeerd om Adahchour te vervolgen voor eerwraak: hij zou rond dezelfde tijd van de ontvoering samen met een maat twee jongens van 15 en 16 met een automatisch geweer hebben beschoten in de Beverwaard. De reden volgens het openbaar ministerie? Eén van de jongens had verkering met de zus van zijn vriend. En hij was geen moslim. De rechtbank heeft Adahchour niet veroordeeld voor die schietpartij.



Elias Adahchour was ook betrokken bij een schietpartij in Delft: een 29-jarige man raakt in juni 2012 gewond toen hij werd beschoten voor de Nieuwe Academie. Elias Adahchours maatje Rachid el G., die ook bij de eerdere schietpartij en de ontvoering betrokken was, zou in Delft de trekker hebben overgehaald.