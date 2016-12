Nog steeds veel mis in Rotterdamse taxiwereld

Exacte cijfers ontbreken, maar twee recente voorbeelden illustreren dat misstanden in de taxibranche nog steeds voorkomen. Op 9 december nam een relatie van beleggingsbank Robeco nietsvermoedend een taxi van luchthaven Schiphol naar het Weena in Rotterdam. Hij moest bijna 450 euro aftikken, ruim drie keer het normale tarief. ,,De klant informeerde bij ons of dat een normaal tarief is. Nou, nee dus'', zegt Roy Hilgers namens taxicentrale St. Job, die ontzettend baalt van dit voorval. ,,Het straalt af op de hele branche.''



Toppersconcert

Het tweede voorbeeld stemt Hilgers evenmin vrolijk. Ina Beth uit Amstelveen wilde op kerstavond samen met drie mede-bezoekers van het Toppersconcert in Ahoy een taxi nemen naar haar hotel aan de Mijnsherenlaan, een afstand van zo'n 2 kilometer. Taxichauffeurs hebben een vervoersplicht, wat betekent dat ze geen ritten mogen weigeren.



Beth: ,,Voor Ahoy stonden héél veel taxi's, maar niemand wilde ons meenemen vanwege de ritafstand. Na vijftien chauffeurs te hebben aangeklampt, wilde de zestiende ons wel vervoeren. Toen mijn dochter vroeg of we ook met een creditcard konden betalen, haakte ook hij af. Uiteindelijk zijn we maar gaan lopen. Je moet er toch niet aan denken dat je dochter 's nachts in haar eentje door de stad moet, omdat geen taxichauffeur haar wil meenemen.''