Nog vijf woontorens op Wijnhaveneiland

Blaak krijgt een opfrisbeurt

10:01 Zo fraai afgewerkt als de omgeving van de Markthal is, zo chaotisch oogt het gebied rond het ov-knooppunt Blaak. Pal naast de kubuswoningen is het een ratjetoe aan onoverzichtelijke fietspaden, her en der neergeplante fietsnietjes en sombere tramhaltes, die hoognodig aan een stevige opfrissing toe zijn.