Noodlijdend museum wil hulp van Bassie niet

Het had zo mooi voor het museum kunnen zijn: een tentoonstelling over Bassie en Adriaan. Honderden spullen uit de televisieseries en het circusverleden van het duo. Vlaardinger Bas van Toor, zoals de 81-jarige clown heet, zegt met gemak vele duizenden bezoekers naar 'zijn' stad te trekken. Eerder deed hij dat in het Gelderse Terbrugge ook, zo beweert hij.



De problemen van het voor 6,2 miljoen euro gerenoveerde museum zijn groot. De bedoeling was na de heropening in 2015 zo'n 35.000 bezoekers per jaar te ontvangen. In 2016 waren dat er slechts 15.000. Daarbij komt dat het museum de gemeente om extra geld heeft gevraagd, 15.000 euro bovenop de 4 ton subsidie per jaar.



Cultuurwethouder Arnout Hoekstra (SP) noemt het een 'gemiste kans' dat de Bassie en Adriaan-tentoonstelling niet in het museum komt. Hoekstra heeft geprobeerd te bemiddelen: ,,Het leek me dat Bassie geen onredelijke eisen stelde. Als je ziet hoe populair de vorige tentoonstelling van Bassie was, denk ik dat het museum had kunnen profiteren.''



Gratis

Van Toor stelde de expositie begin vorig jaar voor. ,,Ik zou het helemaal gratis doen. Alleen het mannetje dat voor ons verhuist en de spullen beheert wilde 4.000 euro hebben. Het museum wilde daar niet in mee. Zij wil alles zelf doen. Dat zag ik niet zitten: dan worden mijn spullen binnen een paar dagen gejat. Ik ben teleurgesteld. Je lijkt geen goed te kunnen doen hier in Vlaardingen. Ik voel me in mijn zak gescheten.''



Raadslid Arne van der Zande (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) vindt het vreemd dat één van de beroemdste Vlaardingers, een cultheld, geen plek krijgt: ,,Als je een museum maakt met 5.000 jaar geschiedenis van Vlaardingen dan horen daar publiekstrekkers als Bassie en Adriaan bij.''



Yvonne Batenburg, voorzitter van de raad van bestuur van het Museum Vlaardingen, vindt dat jammer. ,,Het idee hebben we direct omarmd. Maar wij vinden dat het museum de controle moet hebben. De onderhandelingen zijn begin vorig jaar geklapt. Toen werd Bassie ziek en heeft hij zich niet meer gemeld. Aan ons enthousiasme lag het niet.'' De tentoonstelling wijkt uit naar het Vlaardingse theater Flamingo.