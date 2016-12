'Nooit op de man gespeeld'

Woedend? Nou, zo zou George Verhaegen zich dit jaar niet meteen willen omschrijven. ,,Woede is zo'n groot woord, daar hou ik niet echt van...'' Noem hem liever verontwaardigd. Met een hoofdletter V.



Of wacht, nu hij er nog eens goed over nadenkt, kwaad was hij wel. Héél erg kwaad zelfs. ,,Dat de huren zo verschrikkelijk snel stijgen. Gaat iemand een woning uit, dan betaalt de nieuwe huurder makkelijk 200 euro meer. Het is gewoon niet meer te betalen!''



Hij ziet het met eigen ogen gebeuren waar hij woont, in de 2e Stam­pioendwarsstraat in Rotterdam-Feijenoord. Vandaar dat George Verhaegen dit jaar een van de drijvende krachten was achter het Rotterdamse Woonreferendum, over de vraag of in de stad 20.000 goedkope woningen moeten worden vervangen door duurdere woningen.



Dat is wat de gemeente Rotterdam graag wil en dat is wat nu ook gaat gebeuren. Want, zoals bekend, met een opkomst van slechts 16,9 procent werd afgelopen november de uitslag ongeldig verklaard. Maar over een fiasco wil Verhaegen niet spreken. ,,We hebben gedaan wat we konden. In wijken als Noord en Feijenoord, waar we veel campagne hebben gevoerd, was de opkomst zelfs rond de 20 procent. Dat is heel behoorlijk voor die gebieden.''