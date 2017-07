North Sea Jazz blijft nog vijf jaar in Rotterdam

Icoon in de stad

De gemeente Rotterdam is blij met het 5-jarige contract en geeft in ruil ruim 2,5 miljoen euro steun. ,,Met het filmfestival is North Sea Jazz het grootste en meest internationale festival van de stad'', zegt cultuurwethouder Pex Langenberg. ,,Het levert de stad jaarlijks netto twee miljoen euro op. Veel festivalgangers gaan ook de stad in, vrijwel alle hotels zijn volgeboekt."



In de nieuwe overeenkomst staat ook dat de komende vijf jaar driehonderd Rotterdammers met een smalle beurs naar binnen kunnen. ,,Een entree van 95 euro kan niet iedereen betalen", zegt Langenberg.



Dan is er ook een tevreden Ahoy, voor wie North Sea Jazz een hoogtepunt op de agenda is. Ahoy opent in 2020 bovendien een nieuwe multifunctionele zaal met 2750 stoelen of 5500 staplaatsen. Festivaldirecteur Jan-Willen Luijken wil het festival daarin graag uitbreiden. ,,Omdat de gages van artiesten steeds hoger worden is sponsoring maar ook groei nodig, maar het moet voor de bezoekers wel comfortabel blijven. De looproutes mogen niet dichtslibben."