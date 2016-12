Nuchterheid komt stad ook komend jaar zeer van pas

Maar geweld is - laten we het afkloppen - gelukkig achterwege gebleven. Waarmee niet is gezegd dat het gevaar geweken is. Integendeel: een open, pluriforme en democratische samenleving is per definitie kwetsbaar en dus ook de multiculturele 'wereldstad' Rotterdam. Of de veiligheidsdiensten nu wel of niet op scherp staan. Dat is de bittere realiteit. Vraag is of al die internationale dreiging sporen heeft nagelaten.



Dat is lastig vast te stellen. Angst laat zich niet zo makkelijk vangen in cijfers en grafieken. Maar het lijdt geen twijfel dat sommigen het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug vanavond aan zich voorbij zullen laten gaan, met de recente aanslag in Berlijn nog vers in het achterhoofd. Liever het glas heffen in kleine en besloten kring dan samendrommen op een publieke en dus kwetsbare plek.



Rotterdam toonde zich overwegend nuchter en weerbaar in 2016. Dat is, te midden van alle mondiale onheilsberichten, ontegenzeggelijk het goede nieuws. Eenzelfde grondhouding is komend jaar zeer aan te bevelen. Want 2017 is een verkiezingsjaar met hoofdletters: in zowel Duitsland, Frankrijk als Nederland gaan burgers naar de stembus. Als de voortekenen niet bedriegen, staat West-Europa aan de vooravond van een rechts-populistische machtsovername. Het politieke krachtenveld wordt opnieuw gedefinieerd. Met alle gevolgen van dien. Vooral voor de onderlinge verhoudingen.



In Rotterdam scoort de PVV al jaren bovengemiddeld goed. Dat zal op 15 maart vermoedelijk niet anders zijn, ondanks de versplintering op rechts. Aan de andere kant van het politieke spectrum bevindt zich de nieuwkomer Denk, opgericht door de Turks-Nederlandse ex-PvdA'ers Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Zij hebben niet voor niets hun thuisbasis in Rotterdam gevestigd: in de Maasstad vallen stemmen te halen.



Op het stadhuis aan de Coolsingel wordt met enig angst en beven uitgekeken naar de Tweede Kamerverkiezingen. Zal de uitslag leiden tot openlijke verdeeldheid in de stad, waar de verhoudingen toch al gespannen zijn? Wat Ahmed Aboutaleb van zijn burgers vraagt, geldt ook voor de burgemeester zelf: waakzaamheid is geboden.