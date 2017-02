'Oeps foutje': 90 jaar lang niet parkeren in Barendrecht

Wilde achtervolging vanaf Rotterdam eindigt met arrestatie in België

18:08 Een 22-jarige man is vanmiddag na een wilde achtervolging vanaf Rotterdam uiteindelijk in België klemgereden en gearresteerd. De politie kreeg de man bij het Knooppunt Kleinpolderplein in het oog. Hij reed in een auto met valse kentekenplaten. Bij de achtervolging die hierna ontstond liepen de snelheden op tot 200 kilometer per uur.