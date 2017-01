'Oersterk stadswapen moet nieuwe logo Rotterdam zijn'

,,Rotterdam beschikt over een oersterk stadswapen, maar zet dit klassieke beeldmerk slechts op beperkte schaal in'', zegt CDA-fractievoorzitter en initiatiefnemer Sven de Langen. Hij betreurt dat. ,,Bij een burgemeestersbrief wordt het stadswapen meestal wel gebruikt en als ik zo'n brief onder ogen krijg, dan gaat mijn hart onmiddellijk sneller kloppen.''



Het door de oorlog zwaar gehavende Rotterdam kreeg in januari 1948 toestemming van toenmalig koningin Wilhelmina om de wapenspreuk 'Sterker door strijd' onder het gemeentewapen te voeren. De Langen spreekt van 'een zeer kernachtige en toepasselijke leus, die tot op de dag van vandaag van kracht is in Rotterdam'.



Oergevoel

Volgens hem staan de drie woorden symbool voor 'het oergevoel van de Rotterdammer'. ,,Die strijdleus slaat naadloos aan op de mentaliteit van en in deze stad. Het is niet voor niets dat vrijwel iedere Rotterdammer die wapenspreuk kent. Dat moet je koesteren. Er is bovendien niets mis met een beetje symboliek.''



Inspiratie voor zijn voorstel deed De Langen onder meer op, toen de supporters van Feyenoord eind november 2014 een reusachtig spandoek (100 bij 15,5 meter) ontrolden in de Kuip, vlak voor de aftrap van het Europese bekerduel tegen Sevilla (2-0). ,,Dat enorme doek appelleerde aan datzelfde sterker-door-strijd-gevoel. Als stad zouden wij dat ook moeten uitdragen.''



In Den Haag werd het oude stadswapen drie jaar geleden in ere hersteld. De stad nam afscheid van een weliswaar strak gestileerd, maar veel bekritiseerd logo dat een over het strand scherende ooievaar verbeeldde.



Rotterdam zou volgens De Langen hetzelfde moeten doen met de 'versierde R', die sinds 1999 alle uitingen van de gemeente siert. ,,Ik heb niets tegen dat logo, begrijp mij niet verkeerd. Maar na vele jaren trouwe dienst is het tijd voor verandering.''