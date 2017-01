Of het leven onder Trump beter wordt, moet Buijt nog zien

Vanaf de foto in deze krant lachten mannen als wethouder Eerdmans, oprichter Sørensen en fractievoorzitter Buijt ons voldaan toe.



De zege van Trump beschouwden ze als een nederlaag van de gevestigde orde. Voor hen was het bijna net zo mooi als de electorale dreun die Pim Fortuyn in 2002 twee keer, landelijk en lokaal, uitdeelde aan de machtige PvdA'ers van die tijd. En het moet gezegd, de Hillary Clinton van nu heeft best wat weg van de PvdA'ers Ad Melkert en Hans Kombrink van toen. Ook zij waren al een leven lang aan de macht en waren daar arrogant en afstandelijk van geworden. Het volk vond dat deze types te lang in achterkamertjes hun ding hadden gedaan. Een flamboyante populist als Pim Fortuyn was een ideaal alternatief, net zoals Trump dat nu is.



Maar ja, Leefbaar Rotterdam is tegenwoordig een partij van aanzien. Geen nieuwkomer, maar een gevestigde stroming die al jaren regeert. Hoe reageren de Leefbaren op het gedoe rond Trump, die vooralsnog in niets lijkt op de verstandige kapitein, die de VS en de rest van de wereld veilig over de golven zal leiden.



Ik belde gisteren met Ronald Buijt, de fractievoorzitter. Ja, hij was nog steeds blij met de overwinning van Trump. Niet alleen omdat hij Clinton had verslagen, maar ook omdat hij met zijn boodschap de vergeten witte, Amerikaanse arbeidersklasse had bereikt. Buijt betwijfelt ook of de aantijgingen over Trump op enige waarheid berusten. Maar een Trump-fan? Nee. Of het leven van de Amerikanen in de Trump-jaren beter zal worden en of de wereld baat zal hebben bij de macht van een drukke miljonair uit New York, hij moet het allemaal nog zien.



Ik vond dat duidelijke teksten. De ene populist is de andere niet. En dat is maar goed ook.