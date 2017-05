Okapi Kamina in Diergaarde Blijdorp is hoogdrachtig. ,,Als alles goed gaat, wordt dit de eerste okapi-geboorte in het nieuwe Congogebied’’, stelt woordvoerster Constance Alderlieste. De dracht duurt ongeveer 15 maanden.

Kamina is zelf in Rotterdam geboren. Blijdorp kent een lange historie met okapi's. In 1957 kwamen de eerste dieren naar Rotterdam.,, Toen was er nog niet veel bekend over deze mysterieuze diersoort’’, meldt ze. Blijdorp heeft vanaf het begin veel succes gehad met de voortplanting. Het is extra bijzonder dat er in het 160ste jubileumjaar van de Rotterdamse Zoo weer een okapi geboren wordt. Het wordt Kamina's zesde jong. De vader is Ngwani.

In Blijdorp zijn nu vier volwassen okapi's te bewonderen in een stuk Afrikaans regenwoud: de twee mannen Ngwani en Rab en moeder Kamina met haar in 2013 geboren dochter M'buti. Het Congo- gebied werd eind maart 2015 geopend en heeft het grootste okapi-binnenverblijf ter wereld. De okapi's leven hier samen met tropische vogels in een natuurlijke omgeving.

De bedreigde okapi is familie van de giraffen en wordt ook wel bosgiraffe genoemd. Deze schuwe diersoort is pas rond 1900 ontdekt en komt allen voor in het ondoordringbare oerwoud in Congo waar ze worden bedreigd door onder andere stroperij en houtkap. De dieren hebben een prachtige bruine fluweelachtige vacht en een uniek streeppatroon op het achterwerk.