Olie? Met urine gaat de haven veel verdienen

Urine is het nieuwe goud. De Rotterdamse haven zou er goed aan kunnen verdienen, zegt de Zuid-Afrikaanse ondernemer Orion Herman. Zijn Liquid Gold is een van de negentien uitvindersbedrijven die gisteren een voet tussen de deur probeerden te krijgen van de grootste haven van Europa.



Met succes. Liquid Gold is geselecteerd voor PortXL, een speciaal programma van de haven om uitvindingen binnen te halen. De uitvinders krijgen op hun beurt begeleiding en direct contact met de top van grote multinationals zoals Vopak, Uniper en Boskalis.

Uitvindingen

Een kwart van de uitvindingen gaan over het milieu, schone brandstof en besparen op energieverbruik. Omdat de Rotterdamse haven, met z'n olieraffinaderijen en afhankelijkheid van fossiele energie, wel wat vernieuwing op dat gebied kan gebruiken? ,,Daar hebben we niet bewust naar gezocht'', reageert directeur Mare Straetmans van PortXL. ,,We hebben bedrijven uitgenodigd die volgens ons kansrijk zijn in Rotterdam. Dat er relatief veel tussen zitten die met de energietransitie bezig zijn, reflecteert eerder de ontwikkeling in de wereld.''



Elf van de negentien bedrijven kregen gisteren na hun presentatie te horen dat Rotterdam verder met ze wil. Hun ideeën worden in honderd dagen klaargestoomd voor de markt. Het is het tweede keer dat PortXL wordt gehouden. Van de vorige lichting van uitverkoren bedrijven hield een groot deel een contract over met een multinational. Acht hebben zich definitief in Rotterdam gevestigd.

Vloeibaar goud

Van urine is fantastische mest te maken. ,,Rijk aan fosfor en stikstof.'' De Zuid-Afrikaan Orion Herman (33) en zijn compagnon Simone Fillis (34) zamelen het 'vloeibare goud' in via speciale waterbesparende toiletten die zij willen installeren op cruiseschepen. ,,We slaan twee vliegen in één klap, want water is een schaars goed.'' Er zijn meer urinemestproducenten, maar niemand maakt het zo goed als hun bedrijfje Liquid Gold, zegt Herman zelfverzekerd. ,,Ons procedé is zo efficiënt dat wij onze mest kunnen verkopen onder de prijs van kunstmest.''

Volledig scherm Orion Herman en zijn compagnon Simone Fillis. © AD

Overal panelen

Evan van der Holst (26) wil de Rotterdamse haven plaveien met zonnepanelen. ,,De totale oppervlakte aan daken van bedrijfsgebouwen is vergelijkbaar met 10.000 voetbalvelden.'' Voor een enkel bedrijf loont het misschien de investering niet, maar wel als ze het coöperatief doen in zijn onderneming Energy Cluster Factory, legt hij uit. En dat is pas het begin. ,,Veel energieprojecten kunnen het beste coöperatief.'' Hij kwam gisteren niet door de selectie voor PortXL. ,,Maar ik heb wel contact met een projectontwikkelaar met gebouwen in de haven.''

Volledig scherm Evan van der Holst. © AD

Uitstootmeter

Geen sector zo vervuilend als de scheepvaart, waar de motoren op van alles draaien en nauwelijks controle is. De Green Sea Guard van de 78-jarige Britse uitvinder Claus Santon en zijn zakenpartner Anita Bradshaw (58, foto) moet daar verandering in brengen. De uitstootmeter meet schadelijke stoffen in de schoorsteen en zendt die informatie naar het vasteland. Maar gaan de rederijen het kastje installeren? ,,Tijdens testen hebben we kapotte motoren in vroeg stadium getraceerd en reders reparatiekosten bespaard. Ook is het gezond voor de bemanning.''