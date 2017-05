Olifant van hout en staal duikt op bij Noordereiland

De kunstenares wil met dit beeld de schoonheid, kracht en grilligheid van de natuur belichten. Over twee maanden 'reist' de olifant weer verder de wereld over.



De ‘Weeping Elephant’, een huilende Afrikaanse olifant gemaakt van hout en staal, is Mook’s derde project in de serie Ode aan de Wildernis. De sculptuur van de olifant reist over de wereld en duikt op in verschillende steden om haar gehuil ten gehore te brengen. De olifant wil gezelschap van mensen die op eigen wijze een ode brengen aan de wildernis. Het podium onder de sculptuur is tot aan 8 juli daarom bestemd voor sprekers, muzikanten, dansers en kinderen, om hun boodschap met de wereld te delen.