OM eist 10 jaar cel tegen roofovervallers taxichauffeur

Zeker 250 taxichauffeurs namen vlak na de moord deel aan een lange tocht door Rotterdam ter nagedachtenis van de chauffeur. Het delict werd gepleegd in een tijd dat er meer gewelddadige taxiberovingen plaats vonden. De broers Dayniel en David F. waren hiervoor in beeld bij de politie. Maar er was onvoldoende bewijs om ze te vervolgen voor deze zaak. Het onderzoek kwam stil te liggen, totdat in september 2010 Dayniel zich als getuige bij de politie meldde. Daarna werd er een coldcaseteam op de zaak gezet.

Het OM vindt dat een lange celstraf op zijn plaats is. ,,De verdachten hebben een man van het leven beroofd. Hij is midden in de nacht overvallen terwijl hij gewoon zijn werk deed. Vervolgens is hij achtergelaten zonder hulp voor hem in te roepen. Het is een niets ontziende actie geweest met een mager gewin. Het is schokkend geweest voor de nabestaanden. Hun vader en familielid is van hen weggerukt en tot op heden ondervinden zij daar nog veel leed van. Anno 2017 komt het helaas nog steeds voor dat taxichauffeurs het slachtoffer worden van geweld." Daarbij komt dat beide verdachten een aanzienlijk strafblad voor berovingen van andere taxichauffeurs in Rotterdam hebben.