OM eist 120 uur werkstraf tegen Capelse ‘hack-student’ InHolland

De eis volgde in een rechtszaak waarbij de Capelse student wordt verdacht van computervredebreuk op een vestiging van hogeschool InHolland in Rotterdam.

Het OM heeft bij het vaststellen van de strafeis mede gekeken naar de geruchtmakende IBN Ghaldoun-zaken in Rotterdam, waarbij leerlingen op grote schaal eindexamens kopieerden. In de rechtzaak van de Capellenaar is sprake van minder zaken, maar is wel zelf gehackt. In de IBN Ghaldoun-zaak kregen de daders in hoger beroep taakstraffen tot maximaal 230 uur voor examenfraude.