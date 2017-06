OM eist in hoger beroep 8 jaar cel voor dodelijke schietpartij

Het vonnis van de rechtbank viel vorig jaar ‘laag’ uit omdat het aannemelijk werd geacht dat het slachtoffer destijds als eerste schoot. O. moest vechten voor zijn leven. Hij had potentieel dodelijk letsel opgelopen. Het vuurwapengeweld speelde in de Essenburgstraat in Rotterdam-West, de wijk waar destijds de schietpartijen elkaar in een rap tempo opvolgden.



O. heeft bekend de dodelijke schoten te hebben afgevuurd, maar hij verklaarde dat te hebben gedaan uit zelfverdediging nadat het slachtoffer het vuur op hem had geopend. Een medestander van de verdachte, die nog altijd niet is aangehouden, zou bij het schietincident met een machinepistool hebben geschoten. Dat wapen werd teruggevonden in een voortuin op de Beukelsweg. O. liep zelf zes schotwonden op. Zijn pistool werd later in de Essenburgsingel gevonden.