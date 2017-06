OM eist taakstraf tegen doodrijder Nifen S.

De advocaat van de automobilist bepleit vrijspraak. Ze zegt dat nergens vaststaat dat haar cliënt roekeloos heeft gereden. Volgens haar staat niet vast dat de man te hard heeft gereden, door rood is gereden of dat de cruisecontrol ingeschakeld is gebleven nadat geremd was. ,,Er is gewoon onvoldoende concreet bewijs.’’De rechtbank doet over twee weken uitspraak.