OM wil moordenaar Feyenoordfan Udo van Aken 18 jaar in de cel

Bijna 14 jaar na de moord op Rotterdammer Udo van Aken stond vandaag de verdachte voor de rechtbank die zichzelf in april vorig jaar bij de politie meldde. De man in kwestie, de 38-jarige in Frankrijk geboren Elvis P., wandelde het politiebureau binnen met de boodschap dat hij degene was die in november 2003 Van Aken had doodgestoken.

Quote Ik heb hem in zijn nek gestoken. Met een klein mes Elvis P. Voor de rechtszaak is veel publieke belangstelling. Nabestaanden van Udo luisteren gespannen naar wat de rechtbank allemaal uit het dossier voorleest.



De verdachte heeft zojuist aangekondigd niets te gaan zeggen. ,,Ik weet er niet veel meer van,’’ aldus de Rotterdammer. In verklaringen bij de politie heeft hij verteld destijds wel behoorlijk te hebben gedronken. ,,Ik kon er niet onderuit. Ik kon niet onder uit het conflict met hem. Ik heb hem in zijn nek gestoken. Met een klein mes.’’

Over de dag na het fatale incident heeft de verdachte gezegd: ,,Ik heb gehuild, veel gehuild. Ik schaamde me voor mijn familie.’’ Nadat hij zich had aangegeven bij de politie verklaarde hij: ,,Ik wil opnieuw beginnen. Ik zou de nabestaanden recht in de ogen willen kijken.’’

Feyenoordfan

Udo van Aken (28), fanatiek Feyenoordfan werd gevonden in de buurt van zijn huis, op de stoep tegenover het Albeda College aan de Rosestraat in Rotterdam Zuid. Hij was na de wedstrijd van zijn club met vrienden de stad ingedoken. Later, toen hij in de vroege ochtend onderweg was naar huis, kwam hij de verkeerde tegen. Udo werd doodgestoken.

Het was Elvis P., destijds 25 jaar oud, te doen geweest om Udo’s portemonnee en mobieltje. Maar waarom hij zijn slachtoffer elf keer met een mes moest steken, is de vraag waarop justitie vandaag een antwoord te krijgen. Na zijn bekentenis bij de politie heeft P. vooral gezwegen.

De verdachte wordt niet alleen de dood van Van Aken verweten. De fatale ochtend viel Elvis P. hij volgens justitie op de Verlengde Willemsbrug twee mannen aan. Eén van hen werd gestoken. En die zelfde ochtend werd op de Binnenrotte een man overvallen die eveneens met een mes werd gestoken.

Elvis P. staat terecht in de extra beveiligde rechtbank van Rotterdam.