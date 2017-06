Oma Miep (85) snoert hooligans de mond met trui van kleindochter

Anouk Smith krijgt via haar website lozeleuzen.com uiteenlopende teksten binnen. ,,Zoals ‘ik riep het lang, maar wist niet wat het eigenlijk was’ of ‘je deed zeker drie keer over de kleuterklas’. Anderen vullen het komisch in, bijvoorbeeld met ‘ik probeerde jaren zonder succes elektrisch te koken, maar doe het nu op gas’. Eén supporter refereerde aan de verloren wedstrijd tegen Excelsior: ‘Feyenoord houdt niet van kunstgras’.



Oma Miep krijgt als draagster van het eerste uur veel opmerkingen. ,,Mensen reageren van ‘goh, zo had ik het nog helemaal niet bekeken’. Sommigen roepen dat ik voor gek loop.’’ Ze haalt haar schouders op. ,,Nou ja, ik moet toch ergens voor lopen.’’



Anouk’s afstudeerproject, inclusief de truien, is 1 en 2 juli te zien op de Willem de Kooning aan Hofplein 10, van 11.00 tot 18.00 uur.