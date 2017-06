Ommoord wordt geteisterd door hangjeugd

Bewoners van de Rotterdamse wijk Ommoord zijn de overlast door hangjongeren spuugzat. Ze worden lastiggevallen, er is geluidsoverlast en er worden drugs gedeald. De buurtbewoners trekken aan de bel bij gemeente en politie. ,,We voelen ons onveilig in ons eigen huis.''

Quote Nu is de sfeer omgeslagen. Ze willen onrust stoken Buurtbewoonster De Ommoordse straten Fioringgras en Brongras, dichtbij metrostation Graskruid, zijn al jaren hangjongeren in de wijk gewend. Dit was nooit zo'n probleem, vertellen buurtbewoners. Natuurlijk, er was wel eens wat geluidsoverlast en er werd heus wel eens wat gemopperd over de groep op straat die almaar groter leek te worden.



,,Maar toen was het nog wel een gezellige groep", zegt een buurtbewoonster. ,,Ze wilden geen narigheid. De groep was wat meer gemengd. Er waren ook kinderen bij en ouderen. Nu is de sfeer omgeslagen. Ze willen onrust stoken."

Wraak

Bewoners van de Grashof, een complex met 55-pluswoningen, ervaren de overlast zelfs als zo ernstig dat ze zich onveilig voelen in hun eigen huis. ,,En niet alleen 's nachts, ook overdag", zegt een bewoonster. Ze wil niet met haar naam in de krant. ,,Want dan nemen ze wraak", weet ze zeker.

Ze somt de problemen op: bedreigingen, spugen voor de voeten, een steen die over het balkon heen vliegt. ,,Maar de drugsoverlast is misschien nog wel het ergst", zegt ze. Ze woont inmiddels vier jaar in haar woning en altijd waren er hangjongeren, maar het was nog nooit zo grimmig als nu. ,,Heel de nacht rijden de auto's af en aan. Je weet gewoon dat er gedeald wordt. Ze rijden zelfs over het fietspad. Halen iets op en vertrekken weer."

Quote Ik vraag me af wat er in de glimmende busjes gebeurt die urenlang geparkeerd staan Bewoner Ook een andere bewoner merkt op dat de drugsoverlast toeneemt. ,,De groepen worden steeds groter. Ze maken herrie tot diep in de nacht. Ik vraag me af wat er in de glimmende busjes gebeurt die urenlang geparkeerd staan." Hij weet te vertellen dat er zelfs mensen de buurt willen verlaten, omdat ze zich zo onveilig voelen.

Gesprek

De politie laat weten veel aandacht voor het probleem te hebben. Anderhalve week geleden is een camera geplaatst. Ook is er contact met verschillende partijen om tot een structurele aanpak te komen. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar wel bekeuringen uitgeschreven. Vandaag gaat wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) in gesprek met bewoners over het probleem.