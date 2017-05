Omstreden Schiedams zorgbureau staakt werk

Inspectie doet navraag bij Aafje na hitte

7:01 De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft gisteren bij Aafje navraag gedaan over de warmte in de tijdelijke huisvesting van 31 dementerende ouderen in Ridderkerk. De zorginstelling meent dat door het plaatsen van mobiele airco's de bewoners geen risico hebben gelopen door de hitte. Verontruste familieleden hadden aan de bel trokken over oplopende temperaturen.