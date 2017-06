Omvangrijke operatie in Erasmus MC

Om klaar te zijn voor de grote overstap, waren gisteren alle poliklinieken in het Rotterdamse ziekenhuis gesloten. Alleen de hoognodige operaties werden verricht. De intensive care was zo leeg mogelijk. Twee dagen lang werden statussen van patiënten ouderwets met de hand op papier bijgehouden. Ondertussen draaiden de computers op de achtergrond op volle toeren om alle gegevens uit de oude systemen over te zetten. Een megaklus, want de ook de gegevens van oude patiënten moeten oproepbaar zijn. ,,Het is de grootste operatie voor het omzetten van een elektronisch patiëntendossier in Nederland ooit'', vertelt programmadirecteur Erik Vermeulen. ,,We hebben 1 miljard records.'' Een jaar lang bereidde het Rotterdamse ziekenhuis de overstap voor. Meerdere systeem waren aan vervanging toe. Nog voor de verhuizing naar de nieuwbouw moest dit geregeld zijn.

Duizend medewerkers bekeken de software en kwamen met opmerkingen. De programma's zijn uitgebreid getest, ook in een klein 'ziekenhuisje' waarbij de hele route van een patiënt werd nagespeeld.



Voordelen



Vandaag gaat het systeem Hix de lucht in. ,,Het heeft vele voordelen, ook voor de patiënt. We hadden meerdere systemen, nu nog maar één. De kans op fouten is kleiner, want je hoeft niets over te tikken.''



Ook is bijvoorbeeld de kans op fouten met het geven van medicijnen kleiner. ,,We scannen de barcode op het polsbandje en zien dan exact welke medicijnen iemand krijgt.'' Verder worden meetgegevens van allerlei apparaten van ruim 300 bedden automatisch in het dossier opgenomen.



De patiënt kan in de toekomst ook zelf meer online zien en regelen. Dit kan nu al op Mijn Erasmus MC, maar deze website wordt uitgbreider. ,,In de nieuwbouw komen aanmeldzuilen. Daaruit komt een kaartje, waarop precies staat waar je hoe laat moet zijn.''