Omwonenden mogen zegje doen over natuurbegraafplaats

Si­ga­ret­ten­smok­ke­laar komt weg met taakstraf

15:23 Perry W. (49) uit Hellevoetsluis is schuldig bevonden aan de smokkel van zo’n 6 miljoen sigaretten. De man die als hoofdverdachte van een bende wordt beschouwd en tegen wie 18 maanden cel was geëist, hoeft echter niet de gevangenis is. Hij krijgt een taakstraf.