Omwonenden uitgebrand bedrijf in Noord voorlopig niet naar huis

Pijlen » Update Dode man (70) uit Rozenburg is niet door misdrijf om het leven gekomen

14:50 De man die vanmorgen in het water langs de Molenweg in Rozenburg werd aangetroffen, is een 70-jarige Rozenburger. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar de politie gaat niet uit van een misdrijf.