'Onbegrijpelijk dat arrestaties na bedreiging uitblijven'

,,Dit gaat niet alleen om veiligheid, dit gaat ook om onze politieke vrijheid, de vrijheid van onderwijs en persvrijheid'', zegt Nida-fractievoorzitter Nourdin El Ouali. Hij is vooral verbaasd. ,,Temeer omdat de daders van deze bedreigingen niet zelden eenvoudig zijn te achterhalen via sociale media.''



Ook Aboutaleb zelf is onlangs online bedreigd, zo liet hij onlangs weten. Binnen enkele dagen werd de dader wél opgepakt, constateert El Ouali. ,,Elke dag in angst is er één te veel en ook voor de meldingsbereidheid is het van belang dat aangiften niet blijven liggen.''



Binnen de Turkse gemeenschap zijn de gemoederen verhit sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli in het moederland. President Recep Tayyip Erdogan houdt de aanhangers van de spiritueel-islamitische denker Fethullah Gülen (75) verantwoordelijk voor de coup. In Rotterdam hebben tientallen ouders hun kinderen van scholen gehaald, die zouden sympathiseren met de Hizmet-beweging van Gülen.