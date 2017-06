Once Upon A Time In The West zoekt investeerders

Voor de derde keer op rij bundelen de muzikanten van de Rotterdamse bands The Cosmic Carnaval, Friends of the Family en St. Solaire hun krachten het festival dat ze Once Upon A Time In The West noemen. Dit keer wordt het gehouden in het weekend van 26 en 27 augustus. ,,We willen het nóg gezelliger maken dan vorig jaar", vertelt mede-organisator Luca. ,,We willen meer doen met jamsessies, acts en publiek samen laten werken. Het draait om verbroedering. Daarnaast willen we een jacuzzi, en gaan we yogalessen geven om je kater op zondagochtend weg te werken. Het geld dat we met crowdfunding ophalen gaat echt daar naar toe, zodat we dit echt kunnen neerzetten waar we van dromen."