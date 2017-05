'Ondergang van De Wereld van Smaak is drama'

De Wit werkt samen met onder anderen Schröder - ex-baas van Markthal-ontwikkelaar Provast - aan een boek over de veelbesproken koopkathedraal, maar het laatste hoofdstuk laat zich maar lastig schrijven. Al zag hij de teloorgang van het culinaire paradepaardje De Wereld van Smaak al een poosje aankomen.



De inkomsten uit feesten en partijen vielen tegen, zegt hij, en de personeelslasten, de huur én de servicekosten tikten flink aan. ,,Zeker in de wintertijd moet je dan elke dag vol zitten.''



Terwijl de start in 2014 nog zo veelbelovend was, stelt de Markthal-deskundige-bij-uitstek. ,,Met vers en horeca plus een terras moest dit het culinair hart van Rotterdam, of zelfs van Nederland worden. Een kenniscentrum op het gebied van voedsel, waar boekpresentaties zouden worden gehouden en beroemde chefkoks hun kookkunsten zouden vertonen.''