Ondernemers: Bestuurders snappen belang vliegveld niet

Bert Mooren, directeur van de ondernemersorganisatie in de Rotterdamse regio, is verontwaardigd over het standpunt van het Zuid-Hollandse provinciebestuur en de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, die vinden dat het vliegveld voorlopig is uitgegroeid.



,,Het besef dat bij een regio die internationaal wil meetellen een internationale luchthaven de ruimte moet krijgen, is kennelijk achter de horizon verdwenen”, aldus Mooren, voorman van VNO-NCW West. Volgens Mooren is het ‘bizar dat de vier overheden de luchthaven in totale onzekerheid laten over haar toekomst’. ,,Blijkbaar realiseren zij zich onvoldoende dat de luchthaven van groot belang is voor de regionale economie en werkgelegenheid.’’