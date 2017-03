Onderwijs verleidt jongeren om te gaan stemmen

Dik 56.000 Rotterdamse jongeren tot 25 jaar mogen woensdag naar de stembus. Alleen al de 33.423 jongeren die voor het éérst mogen stemmen, zijn samen goed voor een halve zetel in de Tweede Kamer. Maar dan moeten ze die kans wel benutten. Uit een landelijke steekproef van onderzoeksbureau I&O Research blijkt dat slechts 52 procent van de 25-minners van plan is te gaan stemmen. Rotterdamse onderwijsinstellingen zijn vastbesloten om dat percentage op te krikken. Van roc's tot universiteit: ze trekken alles uit de kast om hun studenten naar de stembus te lokken. Zo besteden ze extra lessen aan de inhoud van partijprogramma's en organiseren ze debatten waar jongeren al hun vragen kunnen stellen aan politici. Daarnaast proberen ze het stemmen laagdrempelig te maken. Voor het eerst kan bij de zes grootste locaties worden gestemd. Albeda, Zadkine, Grafisch Lyceum, Inholland, Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit: allemaal richten ze een eigen stemlokaal in.

Uurtje vrij

Inholland gaat zelfs nog een stapje verder. Deze hogeschool geeft gehoor aan de oproep van BNN-presentator en jongerenicoon Tim Hofman en geeft alle studenten een uurtje vrij, zodat ze zeker weten tijd hebben om een vakje rood te kleuren.



,,We wisten al dat jongeren niet allemaal enthousiast zijn om te gaan stemmen, maar sinds BNN bij ons op de stoep heeft gestaan, is de knop om", vertelt een woordvoerder van Inholland. ,,We bouwen een klein stemfeestje. In het hele gebouw staan laptops om de stemwijzer op te doen of een kiesfilm te kijken. Woensdag krijgt iedereen die stemt een gebakje."



Wat de jongeren zullen stemmen, is nog een raadsel. Interne peilingen van de 'huisbladen' wijzen uit dat ruim een derde op de hogeschool en universiteit nog zweeft. Het grootste deel van de respondenten van Erasmus Magazine ziet Alexander Pechtold het liefst premier zien worden. Bij Profielen, het blad van de Hogeschool Rotterdam, komen de PVV en Denk als winnaars uit de bus.