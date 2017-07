Onderzoek naar fiasco CO2-opvang

Onweer boven regio levert prachtplaatjes op

9:12 De pittige onweersbui die gisteravond over Rotterdam is getrokken zorgt voor zowel schade als vreugde. De bliksem sloeg onder meer in bij een molen in Rotterdam. Tegelijkertijd stonden zowel professionele als amateurfotografen uit de gehele regio klaar om de lichtshow vast te leggen.