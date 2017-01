Onderzoek naar ‘vechtafspraken’ tussen hooligans

Opvallend is dat in het gevecht tussen de Feyenoord en AZ Hooligans ook in het Pools wordt geroepen. Het doel van het programma Politie & Wetenschap is wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten dat de politie in de praktijk kan helpen.



Geweld tussen hooligans speelt zich al langer ver van het stadion af, omdat door tal van maatregelen de harde kernen niet meer rond wedstrijden met elkaar kunnen afspreken. Ze treffen elkaar bijvoorbeeld op dancefeesten. Van de gevechten op afspraak verschijnen al enige tijd filmpjes op internet, zoals verleden jaar van een gevecht tussen de hooligans uit Rotterdam en Nancy.



Gisteravond verschenen op de facebookpagina Dutch Belgium Ultra Hooligan Scene beelden van een knokpartij tussen hooligans van AZ en Feyenoord. Het is niet duidelijk waar de vechtpartij zich afspeelde en of er gewonden zijn gevallen.