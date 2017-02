Onderzoek naar vertrek jonge gezinnen uit Rotterdam

Met de enquête, die te vinden is op www.gezinsonderzoek.nl , hoopt de coalitiepartij meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van vertrekkende gezinnen, aldus fractievoorzitter Sven de Langen. ,,Rotterdam heeft de laatste jaren ontegenzeggelijk aan aantrekkingskracht gewonnen, maar toch zijn er naar onze smaak nog altijd te veel jonge ouders, die na verloop van tijd besluiten om naar een van de randgemeenten te verhuizen.'' Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig jaar 7 procent van de jonge gezinnen uit Rotterdam is vertrokken. De Langen: ,,Dat is zonde, we moeten die trend keren. Deze middenklasse-gezinnen zijn van vitaal belang voor de toekomst van Rotterdam. Die willen wij dan ook binden en behouden. Die sterke schouders zijn nodig om van Rotterdam een evenwichtigere en dus betere stad te maken.''

Zorgen

Het onderzoek loopt tot eind maart en bevat vragen als: 'Maakt u zich zorgen over het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden?' en 'Zijn de gezinsvakken van Feyenoord uitnodigend genoeg om uw kinderen mee te nemen naar een voetbalwedstrijd?'.



Op basis van de uitkomsten komt het CDA nog voor het zomerreces met een initiatiefvoorstel, kondigt De Langen aan. ,,Als wij weten wat de grootste pijnpunten en bezwaren zijn, kunnen wij voorstellen formuleren om tot verbeteringen te komen. Gaat het deze jonge gezinnen om een veilige leefomgeving, de kwaliteit van het onderwijs of het woningaanbod? Of is het de algehele verruwing in de stad, die hen ertoe brengt om elders te gaan wonen?''



De Langen en de zijnen gaan de komende weken ook de straat op om jonge ouders te verleiden om de enquête in te vullen. ,,We zullen met de iPad naar plekken gaan waar veel ouders komen, zoals scholen en kinderboerderijen.'' Ook via sociale media worden Rotterdammers gewezen op het gezinsonderzoek. Onder de deelnemers wordt een gratis gezinsbezoek aan Diergaarde Blijdorp verloot.