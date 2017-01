Ondraaglijke stank en drollen in de tuin door verstopt riool

Mar Tettero kan zijn emoties niet de baas als hij zijn verhaal vertelt. ,,Ik heb altijd mijn eigen problemen opgelost, maar hier kan ik gewoon niks aan doen'', snikt hij. ,,Ik heb de afgelopen maanden vrijwel dagelijks het water weggepompt uit onze tuin, maar ik ben nu ziek. Die ziekte wijd ik aan de ongezonde lucht waarin wij moeten leven.''



Mar en zijn vrouw Jeannette wonen al 43 jaar aan de Vlaardingerdijk in Schiedam. Net als veel buren hebben zij de afgelopen jaren hun riolering onder het huis vernieuwd. Maar niet iedereen wil of kan die investering doen. Met als gevolg dat er vermoedelijk ergens een verstopping zit waardoor de inhoud van die riolering vrijwel dagelijks de tuin van de familie Tettero inloopt. Met alle gevolgen van dien, want de stank is ondraaglijk. Daar kan geen luchtverfrisser tegenop...



,,Onze slaapkamer is in het souterrain en grenst aan de tuin'', vertelt Jeannette. ,,We worden letterlijk doodziek van de lucht, hebben het spaans benauwd en kunnen hier dan ook niet meer slapen. Dat doen we nu in de logeerkamer van onze kleinzoon aan de andere kant, of op de bank boven.''



Mar - bijna 80 - heeft de afgelopen maanden geprobeerd het water weg te pompen. Dat vocht is er altijd, of het nu regent of niet.



,,Hij had elke dag stront aan z'n handen. Niet alleen die van ons, maar vooral ook die van anderen'', gaat de Schiedamse verder. ,,Dat is toch niet normaal? Ik weet dat de gemeente niet veel kan doen, omdat deze huizen allemaal op eigen grond staan, maar de gemeente heeft wel een verantwoordelijkheid als het gaat om de volksgezondheid.''