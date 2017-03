Oneervol ontslag voor ambtenaar na 'Waterfront'

Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam is gisteren oneervol ontslagen vanwege zijn aandeel in de fraudezaak rondom het podium Waterfront. Een andere ervaren kracht is ‘eervol’ de laan uitgestuurd. Verder zijn er zeven boetes uitgedeeld onder het personeel.

Het is echter de vraag of het bij deze straffen blijft, want de gemeente Rotterdam maakte gisteren bekend dat het onderzoek naar de Waterfront-fraude deels wordt heropend.



Drie ambtenaren, die al gestraft waren voor hun aandeel in het financiële drama, worden nogmaals aan de tand gevoeld. Eentje is per direct geschorst ‘wegens het vermoeden van ernstig verwijtbaar handelen’.



Miljoenen

Aanleiding is het deze week uitgelekte rapport over de malafide Waterfront-huurders uit 2010. Toen al, nog voor de huurovereenkomst met de gemeente werd afgesloten, adviseerde financieel adviesbureau EDR niet in zee te gaan met de wanbetalers, zo blijkt.

Toch mochten vader en zoon K. de ruimte aan de Boompjeskade huren en wisten ze de gemeente voor miljoenen op te lichten. In die tijd was Adriaan Visser nog hoofd van de vastgoeddienst OBR. Nu is hij wethouder en mede-verantwoordelijk voor het onderzoek naar de fraudezaak.

Opmerkelijk genoeg is dit rapport ondergesneeuwd in het uitgebreide (en bijna 7 ton kostende) onderzoek van bureau SBV Forensics. Volgens de onderzoekers is deze rapportage in 2012 door ambtenaren ‘achtergehouden’ voor leidinggevenden. Maar blijkbaar lag het al sinds 2010 op de plank, in de ‘periode Visser’.

Verwijtbaar

De gemeente vermoedt dat de drie ambtenaren een rol hebben gespeeld in het achterhouden en vervolgens het lekken.

In het nieuwe onderzoek wordt bekeken ‘of sprake is van (wederom) verwijtbaar handelen of nalatigheid van een of meerdere van onze medewerkers’, schrijven wethouders Adriaan Visser en Ronald Schneider aan de gemeenteraad. Zo mogelijk, waarschuwen ze, volgen nog aanvullende straffen.

De huurders van Waterfront betaalden jaren geen huur en hielden toch feesten in het pand. Bovendien betaalde de gemeente bijna 8 miljoen euro voor talloze verbouwingen die nooit zijn uitgevoerd. Momenteel loopt een miniraadsenquête om de onderste steen boven te krijgen.

Negen ambtenaren hebben ondertussen straf geregen. De zwaarste sanctie geldt voor de 51-jarige technisch beheerder, die direct verantwoordelijk was voor het onderhoud van het pand. Hij kreeg gisteren officieel strafontslag, wat betekent dat hij geen werkloosheidsuitkering krijgt, maar het moet doen met een nog lagere bijstandsuitkering. Zijn advocaat laat weten de sanctie aan te vechten.

Ook een afdelingshoofd is, een paar maanden voor zijn pensioen, de laan uitgestuurd, zij het ‘eervol’.