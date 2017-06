Onenigheid over beheer Rotterdamse volkstuinen

De tijd dringt voor de 43 volkstuincomplexen die zijn verbonden aan de RBvV. Eind dit jaar moet het beheer - en zo'n 5000 huurcontracten - zijn overgedragen aan de landelijke volkstuinclub AVVN. Maar het is de gemeente nog altijd niet gelukt om overeenstemming te krijgen. ,,En wij zijn niet meer bereid om de beheertaken nog langer op ons te nemen. Door het getreuzel van de gemeente zijn wel 15.000 gebruikers van volkstuinen onzeker over hun toekomst'', zegt Yvonne Claassen-Thiers, voorzitter van de RBvV.

Het volgende is het geval: al een paar jaar geleden heeft de Rotterdamse Bond van Volkstuinders aangegeven dat hij, als een club van vrijwilligers, de taken niet meer aan kan. De verantwoordelijkheden worden te groot, zegt de bond. ,,Vanwege de terugtredende overheid. We moeten niet alleen de huur incasseren, maar zijn ook verantwoordelijk voor de naleving en andere zaken. Vroeger kwam er nog wel eens een ambtenaar op de fiets langs om te kijken of de bouwregels worden nageleefd. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Of illegale bewoning, daar moeten wij óók iets aan doen. Alles komt op ons bordje. Dat is voor vrijwilligers gewoon niet meer te doen.''