Ongeluk vader in centrum Rotterdam roept vragen op

„Mijn vader is altijd een hele sterke man geweest. Een echte Crooswijker. Ondeugend, maar met een hart van goud. Het is triest dat hij nu op de intensive care ligt en het heel slecht met hem gaat’’, vertelt Ger de Ridder jr. over zijn vader.



Ger de Ridder sr. maakt maandagavond een wandelingetje, zoals vaker. Op het zebrapad op de kruising van de Goudsesingel en de Meent wordt hij om 21.15 uur door een auto aangereden.



Eerst lijken de gevolgen mee te vallen. „Hij is zelfs nog opgestaan en kon praten. Ze dachten dat hij een hersenschudding had. Hij vertelde dat hij door groen licht liep. Maar de automobilist zei ook dat hij door groen reed.’’ De politie stelt de bestuurder en voetganger inderdaad tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd en zoekt getuigen. Er zouden getuigen zijn geweest, maar die waren al weer vertrokken toen de agenten ter plekke komen. De hoop is dat zij zich nu alsnog melden.



In het ziekenhuis blijkt dat de Rotterdammer zijn nek op drie plaatsen heeft gebroken. Zijn zoon zit aan zijn zijde als hij een herseninfarct krijgt. Hij slaat direct alarm als hij de mondhoek ziet wegzakken. Daarna volgt veel te laat actie, zo meent hij. „We hebben 4,5 uur moeten wachten op een speciaal transport naar het Erasmus MC.’’ Door gesprekken die hij hoort, krijgt hij het idee dat er gedoe is over een arts die niet wil komen maar wel nodig is voor het transport.