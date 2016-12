Ongemak met kerst? Zet de 'pornoscherf' op tafel!

Archeoloog Carolien van Loon weet precies hoe dat gaat: ,,Je zet zo'n voorwerp in huis en hebt direct een gesprek. Eens andere vragen dan het eeuwige 'hoe gaat het'. Achter een archeologische vondst zit immers altijd een verhaal.'' Van Loon heeft vanuit het archeologisch depot dertig stukken - van lappen leer tot scherven - in de aanbieding. Een unicum in Nederland, doorgaans krijgen alleen musea of specialisten zulke voorwerpen mee. De Vlaardingers geven iederéén de kans. Alles om de historie te promoten. Gratis Dat is gratis en zonder ingewikkelde voorwaarden. Het depot vertrouwt op de goedheid van de mens. Van Loon: ,,We vragen om legitimatie en laten leners een formulier ondertekenen. Verder blijft de drempel zo laag mogelijk. En ja, als het valt, dan valt het. Dat kan bij ons ook gebeuren. Maar over het algemeen zijn de stukken die we uitlenen stevig. Je zou een hamer nodig hebben om ze kapot te krijgen.''

Geïnteresseerden, die kunnen lenen via de Archeo­theek, krijgen informatie mee zodat ze anderen kunnen bijspijkeren.

Hoogtepunt is de 'pornoscherf', een in 1948 opgedoken stuk aardewerk uit de tweede eeuw na Christus. Een illustratie toont hoe een vrouw op de stijve penis van een man zit. Van Loon: ,,Heel normaal in die tijd om zulke afbeeldingen op aardewerk te plaatsen. De voorwerpen werden gebruikt tijdens feestelijke gelegenheden, vaak mannelijke bastions. En als je aan mannen denkt, denk je aan dit soort onderwerpen. Vandaag de dag nog steeds.''



Liefhebber

De scherf staat momenteel op de werkkamer van de Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra, een liefhebber van archeologie. Ongemakkelijk wordt het nooit, vertelt hij. ,,Je moet wel van een heel vreemde planeet komen, wil je niet zien wat op die scherf gebeurt. Ik beperk me altijd tot de feiten als ik erover praat. Dat het in Duitsland gemaakt is, bijvoorbeeld.''



Liefhebbers mogen zich melden bij het SP-lid. ,,Als het moet, lever ik hem vandaag nog in. Het is de enige bekende pornoscherf van Vlaardingen. Toch leuk.''