'Ons succes? Wij zijn de Geer en Goor van de straat'

Het klonk nog als opschepperij: dat hij niet meer ontspannen over straat kan lopen in Rotterdam. ,,Iedereen wil met me op de foto. Als ik in de stad loop, of zelfs als ik in een restaurant zit met mijn vriendin." Als Nesim 'Najih' el Ahmadi (23) voor dit verhaal op de Lijnbaan poseert voor de fotograaf staan twee meiden achter hem te giechelen en foto's te maken. Túúrlijk mogen ze met hem op de foto, net als de twee wat oudere jongens daarna.



Hoe verklaar je het succes van het YouTube-kanaal Supergaande?

,,Door de chemie tussen mij en Qucee (Quentin Correia). De grappen die wij samen maken, zo zijn wij ook echt. Ja echt. Wij zijn de Geer en Goor van de straat. Je ziet een vriendschap in beeld. En in het begin hebben we heel veel straatinterviews gedaan die heel erg pakkend waren. Het jammere is dat er de laatste tijd mensen zijn die ons nadoen. Er zijn veel replica's van Supergaande, maar als je de touch van Supergaande niet hebt, dan gaat het niet werken. Dát heeft het voor ons gedaan..



,,De mensen die wij in beeld krijgen, krijgen de NOS en PowNews niet. Ze hebben geen zin om met hen te praten. De jongeren praten liever met mensen van hun eigen soort. Ze zijn open en eerlijk tegen ons, want wij zijn een van hen. Zij vertellen ons dingen die ze tegen anderen niet zeggen. Daardoor krijg je hele mooie video's. Dat is wel heel tof. We zijn nu elf maanden bezig en zitten op 236.000 abonnees. Dat is echt heftig. Sommigen zouden daar een moord voor doen, we hebben mensen ingehaald die al vier jaar bezig zijn. Nu gaan we nog harder knallen, tot we het grootste entertainmentkanaal van Nederland zijn."

De straatinterviews begonnen in Rotterdam, later kwam Supergaande in andere steden en op festivals. Nu zijn jullie begonnen met een wekelijkse talkshow. Waarom is dat?

,,Vanaf het begin van Supergaande hadden we veel ambitie om van alles te doen, maar we hadden geen budget. Maar nu, door de samenwerking met platenlabel Top-Notch, kan het wel. Ze vroegen ons wat we wilden doen? Wij: 'Een talkshow!!'En het gaat als een speer. Mensen moesten eraan wennen, want een filmpje van vijftig minuten is voor YouTube best wel raar, meestal duren die tien minuten. Het leuke is dat wij de eersten waren in Nederland die een talkshow op YouTube hebben gedaan. In Amerika bestaat het al langer, maar hier had je dat nog niet. Dus wij hebben dat geclaimd. De aflevering met Boef (een rapper, red.) haalde 400.000 views. Dat is écht goed."



Eind december kwam je nummer Dit is de Wijk uit, over de ellende in een achterstandswijk. De clip is opgenomen in de Tarwewijk. Het is een boos nummer.

,,Ja, het zijn nou eenmaal geen blije dingen: kinderen die niet naar school gaan, chicks die zich niet weten te gedragen en focked-up dingen lopen te doen. Het gaat niet alleen over de Tarwewijk, ik heb het geschreven voor iedereen die in een achterstandswijk woont. Zelf ben ik opgegroeid in Sas van Gent, in Zeeland, en later in Gent in België."



,,Ik heb het zo geschreven dat iedereen zich erin kan herkennen. Het nummer gaat over wat ik om me heen zag in de Tarwewijk toen ik daar de laatste jaren woonde. Dat was best pittig soms. Ik zag heel veel armoede, mensen die niets te verliezen hebben, jongeren die stelen, jongeren die inbraken doen, jongeren die drugs dealen, junkies in trappenhuizen, prostitutie. Het rare was dat ik elke dag naar Amsterdam ging om te werken bij het televisieprogramma Rambam. Dat was toch een beetje glitter en glamour. En dan kwam ik van het hele mediagebeuren aan het einde van de dag weer terug in het getto. Wat doe ik hier, dacht ik dan. Is dit mijn plek? Het was voor mij een motivatie om weg te komen."



Wat heb jij met Rotterdam?

,,Iedereen denkt dat ik een echte Rotterdammer ben. Hahaha, ik weet niet waarom. Ik pas hier goed tussen denk ik. Ik woon hier nog maar een paar jaar, maar voel me wel echt een Rotterdammer. Toen ik hier voor het eerst kwam, was ik meteen verliefd op de stad. Hier moet ik wonen, dacht ik. Het is de sfeer, het is lekker multicultureel, ik weet niet. Ik vond het een hele gezellige stad."



De clip zorgde voor ophef, je hebt hem zelfs een tijdje offline gezet. Waarom?

,,Ja, één dag. Ik zat in een hele zware periode, er was bij mij thuis ingebroken. De bruidsschat van mijn vrouw was gestolen. Het idee dat er iemand in je huis is geweest, is gewoon niet fijn. Ik begon iedereen in mijn wijk als verdachte te zien, voelde me niet veilig. Het móest wel iemand zijn die me kent. Het was een rotperiode, ik was best wel depressief. En toen ik Dit is de wijk uitbracht, kreeg ik óók nog zoveel gezeik over me heen van mijn eigen mensen, mensen uit de islamitische gemeenschap. Ik had al zo veel meegemaakt en toen kreeg ik ook nog een smack in mijn gezicht van mijn eigen volk. Ze waren boos omdat in de clip een chick met een hoofddoek te zien was die seksuele handelingen verrichte met een jongen in een auto. Terwijl ik met mijn eigen ogen gezien heb dat chicks dat deden.



,,Ik vind die reactie hypocriet. Mijn mensen letten heel erg op een ander: jij doet dit fout, jij doet dat fout, alsof het hun hobby is. Ik kreeg dreigementen op sociale media. Er wordt snel gewezen als het om een ander gaat, maar als het over jezelf gaat, over je eigen gemeenschap, mag je er niet over praten. Dan moet je zwijgen. Dat vind ik raar. Waarom niet praten over je zondes? Dat kan toch juist bijdragen aan een oplossing? Er zit een randje haat aan. Ja, ik voel dat gewoon. Er is veel jaloezie. Dat is een raar iets, het gebeurt zelfs binnen families. Als je gelijk bent aan de mensen is het goed, maar als je een stap maakt en zij blijven op het zelfde niveau gaat het mis. Dan gaan ze je haten. Ik merkte dat mensen me het succes misgunden: jij kunt hier wel weggaan, maar wij moeten hier blijven."



Sinds kort maak je ook video's voor de politie Rotterdam. Dat zal daar wel niet bij helpen....

,,Daar ben ik heel erg trots op. De politie vroeg Qucee en mij samen, maar hij vond het niet zo tof. Ik wel, ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest en ik zag dit als een kans om eens wat anders te doen dan alleen maar lachen en happy lopen doen. Ik heb gezegd dat ik het wel deed, maar op één voorwaarde: dat ik alles mocht doen wat ik wil, alles mocht vragen wat ik wil. En het komt óók in beeld. Ik ben superblij, want ze hebben me alle vrijheid gegeven en dat heeft zó goed uitgepakt.



,,Natuurlijk zijn er mensen die het kut vinden of me als een verrader bestempelen. Maar er is zo veel positiviteit uitgekomen, mensen die een andere blik hebben gekregen op de politie. Daar was ik naar op zoek: waarom haten mensen de politie? Vroeger was ik ook zo. Ik was iemand ie met zijn middelvinger omhoog stond, die op politieauto's sprong en de politie haatte. Ik dacht vroeger dat blanke mensen en de politie ons haatten, dus haatte ik ze terug.



,,Maar nu vond ik het echt heel leuk om met ze mee te lopen. De politieagenten zeiden: we houden nog twee mensen aan en daarna gaan we weg, maar ik wilde langer blijven. Er was een bepaalde chemie tussen mij en de burgers. De liefde die je krijgt als je iets goeds doet voor een ander vond ik geweldig.''



Kun je een carrière als presentator en programmamaker hebben zonder omroep?

,,Jazeker, tuurlijk. Honderd procent. En dat is een fijn gevoel. Want ik ben nu mijn eigen baas. Ik heb mijn eigen omroep. Supergaande is mijn omroep. en dat vind ik heel fijn. Toen ik bij Rambam werkte, zag ik soms helemaal niets terug van mijn werk. Dan hadden ze alle grappen eruit gehaald in de montage. Voordat het op televisie komt, gaat zo'n filmpje langs zo veel mensen. Dan moet dit eruit en dan moet dat eruit, dat is ontzettend jammer. Als je in Hilversum een leuk idee hebt voor een programma, moet je eerst toestemming krijgen van die. En dan nog van die. En daarna moet je nog eens een keer naar de grote baas van de omroep en dan heb je de kans dat je het volgend jaar, misschien, misschien mag maken. Snap je? Sorry hoor, ik wil het nú doen. En dat kan ook. Als je een goed idee hebt, dan kan dat. Het probleem is alleen dat de grote geldpot nog steeds bij de televisie zit. Dat begint gelukkig langzamerhand onze kant op te komen."