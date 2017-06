Ons tunneltje

Och, de Maastunnel. De eerste tunnel die ik ooit in reed, veilig achterin mijn vaders Fiat, ik was een jaar of 6. Wat een belevenis! 'Boven ons ligt de Maas', vertelde papa me met ontzag in zijn stem, want hij was een trotse Rotterdammer. Ik vond dat spannend, best een beetje eng ook. Want die nauwe, lange, gele gang maakte op mij een kwetsbare indruk. Al dat grijze rivierwater boven ons hoofd. Eén lek en hup, ons Fiatje was verloren. En wij ook.



Angst hadden er meer. Ik hoorde ooit over de nieuwe chauffeur van een van onze oud-wethouders. Voor elke afspraak op Zuid pakte hij een van de bruggen, ook als dat kilometers om was, waardoor zijn baas geregeld te laat op zijn afspraak arriveerde. Meneer de wethouder, doorgaans op de achterbank verdiept in zijn papieren, kreeg pas na een paar maanden argwaan en vroeg de chauffeur wat er aan de hand was. Toen kwam het hoge woord eruit: tunnelvrees.