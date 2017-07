Ontdek skatend het natuurgebied rond de Rottemeren

Nissewaard woest op Rotterdam over windmolenbeleid

9:27 De politiek in Rotterdam heeft het verbruid bij de raadsleden in buurgemeente Nissewaard. Ze hebben geen goed woord over voor het besluit om bewoners in Geervliet en Heenvliet, die al jaren last hebben van acht windmolens achter hun huizen, geen schadevergoeding te geven.