'Ontmanteling wijkraad IJsselmonde is opluchting voor iedereen'

Dóórpakken, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Wethouder Joost Eerdmans (gebieden, Leefbaar) bracht het motto van zijn partij gisteren in praktijk door uit naam van het Rotterdamse college de - nota bene door Leefbaar gedomineerde - gebiedscommissie IJsselmonde te ontmantelen.



Waarom deze beslissing?

Eerdmans: ,,Wij willen rust in de tent. De onderlinge relaties daar zijn de afgelopen maanden alleen maar verder verzuurd, heb ik tot mijn spijt moeten constateren. Het kon gewoon niet meer. Dit gedoe is al maanden aan de gang, hier moest een einde komen. Men kan nu verder, zonder gedonder en gedoe, onder leiding van een technisch voorzitter. Het is een stap terug naar het aloude wijkraadmodel, dat Pernis ook heeft gehad.''



Wat betekent dat in de praktijk?

,,Ons college beoordeelt voortaan de bewonersinitiatieven, zoals dat de afgelopen maanden ook al het geval was omdat IJsselmonde grotendeels onder curatele was gesteld door de aanhoudende onrust aldaar. Hoewel de commissieleden geen bevoegdheden meer hebben, kunnen ze bewonersavonden blijven organiseren en ons ongevraagd van advies voorzien, maar als spreekbuis hebben ze geen formele status meer.''



Wat betekent dit voor bewoners?

,,Die kunnen initiatieven en ideeën blijven aandragen, met alle bijbehorende subsidies van dien. In die zin verandert er voor hen dus niet zo veel. Het enige is dat ze geen extra doorzettingsmacht meer hebben in de vorm van een gebiedscommissie, die pal voor hun belangen staat en een zekere autoriteit bezit in relatie tot het college.''



Bent u teleurgesteld?

,,Absoluut. Ik zag deze uitkomst al een tijdje aankomen, maar je blijft hopen dat mensen zichzelf uiteindelijk toch bij de haren weten te vatten en het gezonde verstand zegeviert. Dat is niet gebeurd. Gaandeweg de zomer werd duidelijk dat hier sprake was van een uitzichtloze situatie, hoeveel tijd en energie alle betrokkenen er ook in hebben gestoken. Zodra het om invloed en macht ging, ontstond er gedoe en dat hield niet op. Het was op, echt op. Deze beslissing is - hoe pijnlijk die ook is - een opluchting voor iedereen.''



Wat zijn de oorzaken?

,,Het zit in de verkiezingsuitslag (45 procent van de stemmen voor Leefbaar, red.), in de gewenning aan de nieuwe rol na de opheffing van de deelgemeenten, in de personages, in de humeuren én in de komst van het omstreden asielzoekerscentrum. Gaandeweg is iedereen zich, jammer maar helaas, steeds verder in de eigen waarheid gaan vastbijten.''



Met als gevolg dat u, tevens partijleider van Leefbaar, uiteindelijk in eigen vlees moest snijden.

,,Ja, en dat doet pijn, want dit zijn partijgetrouwen die niet voor niets in een voor Leefbaar belangrijk gebied actief waren. Maar je moet ook eerlijk durven te zijn en knopen durven doorhakken: ondanks indringende gesprekken is het niet gelukt.''