Ontslag? 'Nou en, er is werk zat!'

Glasfabriek O-I in Schiedam, machinefabriek Fontijne Grotnes in Vlaardingen, het vertrek van Unilever uit diezelfde stad, de ontslaggolven bij maritieme bedrijven als Huisman en SBM Offshore en dan ook nog het omvallen van bekende winkelketens als V&D en Foto Klein.



Waterweggebied

De regionale economie krijgt klappen. En zeker het Waterweggebied krijgt het voor de kiezen. De Schiedamse economiewethouder Alexander van Steenderen (SP) betreurt het verdwijnen van glasfabriek O-I - een begrip in de stad, die groot is geworden met maakindustrie. Maar hij wil positief blijven, want zo slecht gaat het namelijk niet. Net als Knotter ziet hij een groeiende vraag naar personeel, vooral technisch personeel.



De cijfers geven de bouwondernemer en de wethouder gelijk. Het leger werklozen krimpt in de gehele Rijnmond, van Goeree-Overflakkee tot de Krimpenerwaard. Met 33.176 ligt het aantal mensen met een WW-uitkering ruim 10 procent lager dan een jaar geleden, ondanks al die reorganisaties.



Schiedam (min 9,9 procent) en Vlaardingen (min 12,5 procent) doen vrolijk mee met die trend. In weerwil van de ontslagen bij belangrijke maritieme spelers doet de offshore-industrie het goed, verklaart de Schiedamse wethouder Van Steenderen. ,,Die sector is redelijk stabiel'', benadrukt hij. ,,Vooral omdat ze specialistische kennis in huis hebben. Daarnaast richten zij zich op nieuwe ontwikkelingen, zoals windenergie.''



Bouw

Technische bedrijven zijn inderdaad banenmotoren, laat ook het UWV weten. De uitkeringsinstantie die de werkloosheidscijfers bijhoudt, ziet ook steeds meer mensen in de Rotterdamse regio aan de slag gaan in het onderwijs, in de gezondheidszorg en in de bouw. Vooral de bouw. De kaartenbak met werkloze bouwvakkers bij het UWV is een jaar tijd meer dan een derde korter geworden.



Aannemers die vorig jaar nog steen en been klaagden, profiteren nu volop van de aantrekkende economie en opbloeiende huizenmarkt, schetst Frank Knotter. ,,Er is een woningtekort. Er zijn op dit moment geen modale huurwoningen meer te vinden en geen koophuizen voor starters. Er komt ook veel werk aan in het verbouwen van kantoren en fabrieken. Het gaat dan om het energiezuiniger maken van die gebouwen, maar ook helemaal ombouwen tot woningen.'' Tegelijkertijd vergrijst het personeel in de bouw. ,,Er zijn de komende jaren in heel Nederland zo'n 100.000 nieuwe mensen nodig.''