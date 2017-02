Een spervuur aan vragen daalde neer op de wethouders Visser (financiën en sport, D66), Schneider (bouwen, Leefbaar) en Langenberg (verkeer, D66). Voor de politiek is het nieuwe en gedroomde onderkomen voor de volks­club uit Zuid van secundair belang. Het stadion is slechts de hefboom om dit - veel te lang genegeerde - deel van de stad voorgoed op te stuwen in de vaart der volkeren: meer duurdere woningen (koopkracht) en een betere bereikbaarheid (aantrekkelijkheid).



Gebiedsontwikkeling, daar is het de gemeente om te doen. Of, in de woorden van Visser: ,,Wij gaan niet over de nieuwe spits uit IJsland.'' En ook niet over 'de prijs van een kroket of een biertje'.



Gelukkig maar. Maar de schoen wringt nu juist daar waar de gemeente wel de regie voert. Je hoeft geen verkeerskundige te zijn om tot het verhelderende inzicht te komen dat 35 miljoen euro volstrekt ontoereikend is voor de ontsluiting van de logistieke nachtmerrie, die 'de toegangspoort tot Zuid' nu nog is. Ook Langenberg beseft dat. Hij hoopt echter fondsen los te peuteren bij het rijk, de metropoolregio en/of 'Brussel'. Maar waarom zouden die de portefeuille trekken?



Het masterplan rammelt en wel hierom: met geen woord wordt gerept over een oostelijke stadsbrug mét een tramverbinding, geen woord ook over een metrolijn. Dat zijn, los van een energieneutraal stadion, essentiële bouwstenen voor een succesvolle herontwikkeling van Zuid en dus van Feyenoord City. Zolang die twee logistieke slagaders ontbreken, zal de twijfel blijven regeren. Rotterdam denkt voor een dubbeltje op de eerste rang te kunnen zitten. Maar zo werkt het niet in de grotemensenwereld.