Ontsnapte gevangene Elias A. aangehouden

Een speciaal team van de politie heeft vandaag in Etten-Leur de ontsnapte Rotterdamse verdachte Elias A. aangehouden. De 24-jarige man zat in de voorlopige hechtenis toen hij op 18 januari wist te ontsnappen aan zijn bewakers. A. zit nu weer vast.

Elias A. bracht op 18 januari een begeleid bezoek aan een ziekenhuis aan de Kleiweg in Rotterdam. Rond 13.30 uur wist hij van zijn begeleiders te ontsnappen. Na zijn ontsnapping werd een klopjacht gestart om de vuurgevaarlijke verdachte weer terug te vinden.



'Typisch Elias', schetste een 'oude bekende' van A. kort na zijn ontsnapping. ,,Voor niks of niemand bang. Dat was vroeger al, toen we hier nog rondhingen. Die Elias deed altijd stoer en het was duidelijk dat hij aanzien op de criminele ladder wilde krijgen. Dat is 'm nu wel gelukt'', vertelde hij aan onze verslaggever Sander Sonnemans.

Op basis van tips zijn toen ook op verschillende plekken in de gemeente Rotterdam en omgeving invallen gedaan. De verdachte werd hier echter niet aangetroffen. A. werd op de Nationale Opsporingslijst geplaatst en in het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd aandacht geschonken aan de zaak. Daarop kwamen enkele tientallen tips kwamen binnen, maar A. bleef uit de handen van de autoriteiten. De politie hield er zelfs rekening mee dat de voortvluchtige gevangene in het buitenland zat.

Intensief recherchewerk