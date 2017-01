Ontsnapte gevangene op Nationale Opsporingslijst

Adahchour ontsnapte nadat hij voor een behandeling in het Rotterdamse Franciscus Gasthuis was geweest. Vlak voordat hij in de arrestantenbus had moeten stappen, ging hij er vandoor.



Adahchour zat in voorlopige hechtenis op verdenking van twee schietpartijen in december. Daarvoor was hij al bekend bij de politie.



De politie waarschuwt mensen die hem zien hem niet zelf te benaderen, omdat hij vuurwapengevaarlijk, onberekenbaar en gewelddadig is. ,,Bel meteen 112 als u hem ziet.’’