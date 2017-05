Ontspannen editie van Dag van het Park in Schollebos

Veldslag

Tussen de charges op het houten slot Capelle door stopt het vechten abrupt. 'Er is er een jarig hoera, hoera,' brullen vriend en vijand luidkeels. Ridder 'Willem' van Egmond', vandaag 50 jaar oud, zwaait het publiek lichtelijk ongemakkelijk toe. ,,Ja vreselijk, benadruk het nog maar eens", lacht hij na afloop. Hoewel de krijgsheer al jaren meedoet met de Dag van het Park blijft hij enthousiast ,,Alles is goed geregeld, onderling blijft het enorm gezellig en het publiek is top. Je hebt bijvoorbeeld niet van die vervelende Amsterdammers die steeds met je spullen weglopen."

Ondanks dat er nog een dag moet worden gestreden heeft hij geen hotelbed nodig. ,,Nee, we slapen ook echt in de tentjes. Heel gezellig zo met familie en vrienden. En vanavond gaan we natuurlijk, net als vroeger, stevig aan het bier."

Vermakelijk

Ingmar, Patricia en hun 9-jarige dochter Chiara genieten op een kleedje nog even na van de veldslag. ,,Ze weten de mensen wel te vermaken. Zeker de man van de wapendemonstratie was erg leuk. Hij wist het met humor toch informatief te brengen." Chiara, net nog vooraan bij een middeleeuwse acrobatenact, knikt instemmend mee. ,,Hij had ook paarden en wist alles heel goed uit leggen. Daardoor leer je ook veel over vroeger", vertelt ze verlegen.

Later op de avond toont Organisator Paul Geluk zich erg tevreden met het verloop. ,,Het is net ietsje groter dan vorig jaar. We hebben het kampement met oude ambachten uitgebreid, er zijn een aantal levende-geschiedenisgroepen bijgekomen en we gaan een uurtje langer door. In het donker is de afsluitende vuurshow nog spectaculairder." Toch weet hij niet zeker of hij wel zo blij is met het mooie weer. ,,Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen liever naar het strand gaan. ''