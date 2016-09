'Onvindbare' uitbater Waterfront zit dichtbij

Ook zijn vrouw wil een journalist niet te woord staan. ,,Hij woont hier niet hoor, bewijs het maar!'' zegt ze, terwijl ze de deur krachtig dicht slaat. De buren van het appartementencomplex op de Kop van Zuid weten wel beter. Wekelijks zien ze de 33-jarige Göksel 'Kokko' K. voorbij komen, in de garage of in de lift. Ook deze krant heeft hem herkend, op een doordeweekse dag in de buurt van zijn woning. Hij reageerde geagiteerd, weigerde commentaar en ontkende zelfs de oude uitbater te zijn van Waterfront. Poppodium De gemeente Rotterdam is al geruime tijd naar hem op zoek. Hij geldt als de hoofdrolspeler in de fraudezaak (geclaimde schade gemeente: 8 miljoen euro) rond het voormalig poppodium aan de Boompjes. Nu blijkt hij te wonen op een steenworp afstand van het imposante gemeentekantoor De Rotterdam. Gewoon aan de Stieltjesstraat, waar hij al jaren woont.

Als huurder van het gemeentelijke Waterfrontpand kon K., samen met zijn vader 'de aannemer', vanaf 2011 ongestoord declareren voor veelal fictieve bouwklussen. Valse facturen werden door de gemeente blind betaald en pas eind vorig jaar ging er een belletje rinkelen. Een schandaal was geboren.



Het externe onderzoek naar de zaak schiet niet op, kregen raadsleden eind juni nog te horen van verantwoordelijk wethouders Adriaan Visser (D66) en Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam). Zowel vader als zoon is onvindbaar. Het was niet gelukt een dagvaarding te overhandigen, laat staan K. te spreken.



Deurwaarders

Dit wekt verbazing bij de buren. Want in mei hebben ze de gemeente getipt over de verblijfplaats van de 'Waterfront-oplichter', zoals ze hem noemen. ,,Iedereen weet hier dat hij de uitbater van Waterfront was, waar veel gemeenschapsgeld verloren is gegaan. Dat hebben we de gemeente gemeld, maar er is niets gedaan'', aldus een buur die anoniem wil blijven.