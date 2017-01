Oogarts: Dit jaar meer slachtoffers dan vorig jaar

Vanochtend worden de eerste drie operaties uitgevoerd om de schade aan de ogen te herstellen. Aangezien in de eerste dagen van het nieuwe jaar nog vele slachtoffers uit het hele land binnenkomen, loopt het aantal slachtoffers binnen Het Oogziekenhuis zeker nog verder op, stelt het gespecialiseerde ziekenhuis.



Oogarts Tjeerd de Faber van het ziekenhuis: ,,Het eerste beeld is vergelijkbaar met vorig jaar. 6,7 patienten tot nu toe. Geen van die slachtoffers droeg een vuurwerkbril. Er zijn een paar ogen bij waar ik me zorgen om maak."



De Faber krijgt ook de meldingen van ziekenhuizen uit de rest van Nederland binnen, maar het is nog te vroeg om een landelijke tendens te zien. ,,Definitief beeld moet de komende dagen blijken."



Omstander

De helft van de slachtoffers in het Rotterdamse ziekenhuis stak zelf vuurwerk af, de rest was omstander. Een van de slachtoffers vertelde dat er een pijl omviel tijdens het afsteken, waarna delen in zijn oog terechtkwamen.



Bij een andere jonge man gold dat voor delen van een vuurwerkbox die door een vriend van hem werd afgestoken. De Faber: ,,Er zitten gelukkig geen echt jonge kinderen bij. Maar het wordt hoog tijd dat we stoppen met consumentenvuurwerk."